Путин подписал закон о повышении МРОТ

Принятие закона направлено на повышение уровня доходов 4,6 миллионов работников в стране. Новый минимальный размер оплаты труда будет составлять 48% от медианной заработной платы по итогам предыдущего года. По данным Росстата, медианная зарплата в 2024 году достигла 56 443 рублей.