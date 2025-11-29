Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Согласно документу, с 1 января 2026 года МРОТ будет повышен до 27 093 рублей. Соответствующий правовой акт опубликован на официальном портале правовой информации.
Принятие закона направлено на повышение уровня доходов 4,6 миллионов работников в стране. Новый минимальный размер оплаты труда будет составлять 48% от медианной заработной платы по итогам предыдущего года. По данным Росстата, медианная зарплата в 2024 году достигла 56 443 рублей.
