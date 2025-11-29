Новости СВО. Армия России штурмует Гуляйполе, зачищает Красноармейск, Зеленский уволил Ермака, США готовы признать Крым российским, 29 ноября

— Заходя в подвал, услышал, как дрон зависает надо мной. Я показываю ему, мол, военных нет. А потом смотрю, что-то от него отделилось. Я с перепугу отскочил, и он меня где-то за ногу ударил. Ваш медик сказал, что специально под мою рану закажет медикаменты. Говорит, через 2−3 дня зайдёт, — сообщил житель Красноармейска.