Путин подписал ряд важных законов

Согласно подписанному закону, с 1 января 2026 года в России минимальный размер оплаты труда будет увеличен до 27 093 рублей. Также в рамках усиления социальной поддержки вводятся дополнительные выплаты для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Для этой категории граждан расширяются льготы, а их социальные гарантии уравниваются с правами Героев Труда.