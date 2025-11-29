Бундестаг утвердил бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бундестаг (парламент ФРГ) утвердил государственный бюджет на 2026 год, который предусматривает расходы в размере около 524,5 млрд евро, что на 21,5 млрд евро больше, чем в 2025 году. В бюджете заложена и рекордная финансовая помощь Украине в размере 11,5 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Значительно вырастут расходы на оборону. В 2026 году оборонный бюджет увеличится примерно до 108 млрд евро. В основном средства пойдут на закупки военной техники и боеприпасов, значительная часть которых финансируется за счет кредитов.
На помощь Украине будет выделено около 11,5 млрд евро, которые пойдут на поставку БПЛА, бронетранспортеров, других вооружений, а также на пополнение артиллерийских запасов. В министерстве обороны Германии заявляют, что это самый большой объем помощи Украине, который страна когда-либо закладывала в бюджет.
Для финансирования расходов только из основного бюджета планируется привлечь почти 98 млрд евро долга. Эта сумма будет дополнена кредитами из специальных фондов для вооруженных сил и инфраструктуры. Таким образом, ожидается, что общий новый долг превысит 180 млрд евро. -0-