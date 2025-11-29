Ричмонд
NYT: Трамп и Мадуро на прошлой неделе обсудили возможность встречи

Беседа проходила в конце недели при участии госсекретаря Марко Рубио.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп и венесуэльский лидер Николас Мадуро на прошлой неделе провели телефонный разговор, в ходе которого упоминалась возможность личной встречи. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, беседа проходила в конце недели при участии госсекретаря Марко Рубио. Рассматривался вариант переговоров на территории США, но эта идея не получила дальнейшего развития.

NYT подчёркивает, что диалог между лидерами состоялся незадолго до вступления в силу решения Госдепартамента о признании «Картеля солнц» иностранной террористической структурой, что напрямую затрагивает интересы Мадуро.

Параллельно Вашингтон усиливает военную активность в Карибском регионе под предлогом борьбы с наркотрафиком и одновременно продолжает добиваться политических изменений в Венесуэле.

Ранее Трамп сообщил о планах Вашингтона усилить борьбу с поставками наркотиков из Венесуэлы через сухопутные маршруты.

