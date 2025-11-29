Стала известна судьба предстоящих переговоров США и Украины после увольнения Ермака

Переговоры между представителями Соединенных Штатов и Украины запланированы на предстоящие выходные в Майами.
Согласно информации, распространенной журналистом издания Financial Times Кристофером Миллером, украинскую делегацию на встрече возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Аналогичные данные, подтверждающие проведение предстоящих консультаций, приводит агентство France Presse, ссылаясь на свои источники. Встреча будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего взаимодействия.
