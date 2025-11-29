Греция лишилась туристов из РФ и торговли с Москвой: в парламенте признали трудности из-за Украины

Власти Греции признали, что поддержка Украины дорого обошлась стране. Государство лишилось российских туристов и прекратило торговлю с Москвой. Так заявил председатель парламента Греции Никитас Какламанис в ходе встречи с главой фракции «Европейская народная партия» в Европарламенте Манфредом Вебером.
Как он отметил, Европа должна присутствовать на важных мероприятиях по украинскому урегулированию. Политик также потребовал полной поддержки Греции от Евросоюза. Он добавил, что сейчас помощь чувствуется.
«Полтора миллиона российских туристов, которые раньше приезжали в Грецию, перестали приезжать. И наш экспорт в Россию, который был значительным, заморожен. И, конечно же, мы, как дисциплинированная страна, применили санкции, которые Европа ввела против России, особенно в сфере энергетики», — поделился Никитас Какламанис.
По данным The Economist, в ЕС могут сократить уровень поддержки Украины в её стремлении присоединиться к Евросоюзу. Отмечается, что прекращение боевых действий способно спровоцировать внутренние разногласия внутри блока.