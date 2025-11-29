Украинский лидер Владимир Зеленский — нелегитимный президент, поэтому он не должен подписывать мирный договор. Такое мнение в пятницу, 28 ноября, выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По словам политика, коррупционная власть «вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась».
— Даже если он еще посидит в своем офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Паяц нелегитимен, — считает он.
Медведев в мессенджере MAX добавил, что краха режима Зеленского уже не избежать.
В этот же день президент Украины подписал указ об отстранении Андрея Ермака от должности главы офиса президента страны.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в свою очередь сообщил об обысках в квартире Ермака. Следственные мероприятия также проходят загородном доме в ЖК «Династия».
Претензии к политику появились после того, как он фигурировал в расследовании в отношении бизнесмена Тимура Миндича. Чем известен предприниматель — в материале «Вечерней Москвы».