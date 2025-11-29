Ричмонд
Медведев исключил участие Зеленского в подписании мирного договора

Украинский лидер Владимир Зеленский — нелегитимный президент, поэтому он не должен подписывать мирный договор. Такое мнение в пятницу, 28 ноября, выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, коррупционная власть «вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась».

— Даже если он еще посидит в своем офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Паяц нелегитимен, — считает он.

Медведев в мессенджере MAX добавил, что краха режима Зеленского уже не избежать.

В этот же день президент Украины подписал указ об отстранении Андрея Ермака от должности главы офиса президента страны.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в свою очередь сообщил об обысках в квартире Ермака. Следственные мероприятия также проходят загородном доме в ЖК «Династия».

Претензии к политику появились после того, как он фигурировал в расследовании в отношении бизнесмена Тимура Миндича. Чем известен предприниматель — в материале «Вечерней Москвы».

