Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Французский политик Филиппо назвал отставку Ермака полным крахом режима

Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о «полном крахе» киевского режима на фоне отставки главы ОП Украины Андрея Ермака. У себя в соцсети X он призвал к прекращению финансовой помощи Киеву со стороны Парижа.

Источник: Life.ru

«Это — полный крах этого режима (Украины — прим. Life.ru)! Больше ни одного французского евро этого режиму! Ни одного французского сантима!» — написал Филиппо, комментируя политический кризис на Украине.

Напомним, накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал документ об отставке Андрея Ермака после обысков, проведённых у него детективами НАБУ. Антикоррупционное ведомство подозревает Ермака в связях с предпринимателем Тимуром Миндичем, который оказался в центре коррупционного скандала. Согласно информации украинской прессы, Ермак может фигурировать в этом деле под псевдонимом «Али-Баба». Предполагается, что увольнение чиновника может существенно ослабить позиции Зеленского во власти.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше