В России назвали худшего западного лидера

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подверг резкой критике премьер-министра Великобритании Кира Стармера, назвав его худшим западным лидером.

В публикации на своей странице в социальной сети X Дмитриев заявил, что под руководством Стармера в стране развился серьезный миграционный и криминальный кризис.

По словам Дмитриева, команда президента США Дональда Трампа планирует публично разоблачить последствия политики британского премьера, которого он охарактеризовал как самого непопулярного в истории страны. Российский политик утверждает, что администрация Трампа готова обнародовать информацию о проблемах с преступными группировками и росте правонарушений, связанных с мигрантами.

Ранее в США раскрыли единственный способ избежать катастрофы в Европе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

