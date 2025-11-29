Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подверг резкой критике премьер-министра Великобритании Кира Стармера, назвав его худшим западным лидером.
В публикации на своей странице в социальной сети X Дмитриев заявил, что под руководством Стармера в стране развился серьезный миграционный и криминальный кризис.
По словам Дмитриева, команда президента США Дональда Трампа планирует публично разоблачить последствия политики британского премьера, которого он охарактеризовал как самого непопулярного в истории страны. Российский политик утверждает, что администрация Трампа готова обнародовать информацию о проблемах с преступными группировками и росте правонарушений, связанных с мигрантами.
