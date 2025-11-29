По словам Дмитриева, команда президента США Дональда Трампа планирует публично разоблачить последствия политики британского премьера, которого он охарактеризовал как самого непопулярного в истории страны. Российский политик утверждает, что администрация Трампа готова обнародовать информацию о проблемах с преступными группировками и росте правонарушений, связанных с мигрантами.