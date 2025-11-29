Издание «Страна» назвало пять кандидатов на пост ушедшего в отставку Ермака

По некоторым данным, Свириденко и Палиса считаются людьми, близкими к Ермаку. А вот Фёдоров и Буданов* находятся с экс-главой офиса в напряженных отношениях. Шмыгаль в последнее время дистанцировался от Ермака и проявлял большую близость к Фёдорову.