В Госдуму внесли законопроект об укреплении военных связей России с Индией

Правительство России направило в Госдуму на ратификацию соглашение с правительством Индии, в рамках которого устанавливается порядок отправки солдат, кораблей и самолетов на территории друг друга. Об этом свидетельствует документ в электронной базе.

Соглашение подписали еще в феврале 2025 года. Оно определяет порядок взаимного материально-технического обеспечения при взаимодействии вооруженных сил двух стран.

Документ предусматривает его применение во время совместных учений и тренировок, а также при оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Кроме того, президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4−5 декабря. Визит пройдет по приглашению индийского премьер-министра Нарендры Моди.

Недавно появилась информация о том, что Россия и Индия готовят соглашение, которое обеспечит защиту прав индийских трудовых мигрантов на территории РФ. Его подписание может состояться в Нью-Дели.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, утверждает, что Индия якобы «в основном» прекратила приобретение российской нефти.

