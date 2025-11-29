Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист FT Миллер: Умеров встретится в США с Уиткоффом и Кушнером

Умеров проведет переговоры с Уиткоффом и Кушнером вместо Ермака.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров вскоре прибудет в США. Он отправится во Флориду на выходных. Рустем Умеров проведет встречу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Такими сведениями поделился журналист The Financial Times Кристофер Миллер в соцсети.

Корреспондент уточнил, что украинско-американский саммит изначально был назначен главой офиса президента Андреем Ермаком. Он должен был вылететь на переговоры 29 ноября. Беседа состоится, но в другой компании.

«Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланниками Трампа в эти выходные», — сообщил Кристофер Миллер.

Утром 28 ноября агенты НАБУ пришли в квартиру Андрея Ермака с обысками. Он может быть связан с коррупционным скандалом. К концу дня политик подал в отставку.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше