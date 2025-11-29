Журналист FT Миллер: Умеров встретится в США с Уиткоффом и Кушнером

Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров вскоре прибудет в США. Он отправится во Флориду на выходных. Рустем Умеров проведет встречу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Такими сведениями поделился журналист The Financial Times Кристофер Миллер в соцсети.
Корреспондент уточнил, что украинско-американский саммит изначально был назначен главой офиса президента Андреем Ермаком. Он должен был вылететь на переговоры 29 ноября. Беседа состоится, но в другой компании.
«Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланниками Трампа в эти выходные», — сообщил Кристофер Миллер.
Утром 28 ноября агенты НАБУ пришли в квартиру Андрея Ермака с обысками. Он может быть связан с коррупционным скандалом. К концу дня политик подал в отставку.