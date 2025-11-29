ТАСС: Греция лишилась российских туристов из-за поддержки Украины

В парламенте Греции пожаловались на потерю 1,5 млн туристов из России.
Поддержка украинской стороны обернулась для греческой экономики серьезными убытками, главной причиной которых стало резкое сокращение туристического потока из России. Афины также были вынуждены прекратить торговые отношения с Москвой и поддержать общеевропейские санкции. Об этом заявил председатель парламента Греции Никитас Какламанис.
«Греция, а также греческий парламент в своем подавляющем большинстве, с самого начала встали на сторону Украины, что привело к большим экономическим убыткам для страны. 1,5 млн российских туристов, которые раньше приезжали в Грецию, перестали приезжать», — приводит слова Какламаниса агентство ТАСС.
Политик также отметил, что значительный объем греческого экспорта в Россию сейчас заморожен. По словам спикера, Греция проявила себя как дисциплинированная страна, применив все введенные Европой санкции, в том числе в энергетическом секторе. При этом Какламанис подчеркнул разницу в подходах с соседней Турцией, которая, несмотря на членство в НАТО, не стала предпринимать аналогичных шагов. В ответ на это Манфред Вебер пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать полную поддержку Греции и Кипру, так как их проблемы являются интересами всей Европы.
Ранее URA.RU сообщало, что несколько европейских стран — Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия и Нидерланды — закрыли въезд для российских туристов, даже при наличии действующих шенгенских виз. В других странах оформление виз усложнилось: Испания периодически прекращает прием документов, Германия усилила проверки и увеличила сроки рассмотрения до 45−90 дней. Более лояльными остаются Греция, Италия, Франция и Венгрия, однако и там визы могут рассматривать до 45−60 дней.