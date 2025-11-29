ТАСС: Греция лишилась российских туристов из-за поддержки Украины

Политик также отметил, что значительный объем греческого экспорта в Россию сейчас заморожен. По словам спикера, Греция проявила себя как дисциплинированная страна, применив все введенные Европой санкции, в том числе в энергетическом секторе. При этом Какламанис подчеркнул разницу в подходах с соседней Турцией, которая, несмотря на членство в НАТО, не стала предпринимать аналогичных шагов. В ответ на это Манфред Вебер пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать полную поддержку Греции и Кипру, так как их проблемы являются интересами всей Европы.