Трамп помиловал экс-президента Гондураса Эрнандеса

В своем сообщении в Truth Social Трамп заявил, что полностью снимает с экс-президента Гондураса все обвинения, отметив, что, по мнению ряда уважаемых им людей, Эрнандесу пришлось столкнуться с чрезмерно суровым и несправедливым обращением.