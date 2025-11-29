Трамп помиловал экс-президента Гондураса Эрнандеса

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение помиловать бывшего главу Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, которому ранее назначили 45 лет лишения свободы по делу о наркоторговле.
В своем сообщении в Truth Social Трамп заявил, что полностью снимает с экс-президента Гондураса все обвинения, отметив, что, по мнению ряда уважаемых им людей, Эрнандесу пришлось столкнуться с чрезмерно суровым и несправедливым обращением.
Американский лидер также подчеркнул, что, несмотря на прошлые трудности, Гондурас, по его оценке, движется в сторону политической стабильности и экономического улучшения.
Ранее Трамп сообщил, что принял решение отменить все бумаги, утверждённые его предшественником Джо Байденом с применением автоподписи.