В США призвали арестовать Зеленского и его окружения

В своем обращении Флинн охарактеризовал украинского лидера как «главного неудачника» и потребовал проведения масштабного расследования в отношении многолетних случаев хищений, мошенничества и злоупотреблений. Он также настаивает на возврате десятков миллиардов долларов, которые, по его утверждению, были похищены.