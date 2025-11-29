Ричмонд
В США призвали арестовать Зеленского и его окружения

Советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн, занимавший должность при его первом сроке правления, призвал к задержанию Владимира Зеленского и членов его ближайшего окружения.

Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X на фоне активизации коррупционного скандала на Украине.

В своем обращении Флинн охарактеризовал украинского лидера как «главного неудачника» и потребовал проведения масштабного расследования в отношении многолетних случаев хищений, мошенничества и злоупотреблений. Он также настаивает на возврате десятков миллиардов долларов, которые, по его утверждению, были похищены.

Ранее стала известна судьба предстоящих переговоров США и Украины после увольнения Ермака.

