Трамп помиловал осуждённого за наркотики экс-президента Гондураса Эрнандеса

Президент США Дональд Трамп помиловал экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, который отбывает наказание за преступления, связанные с наркотиками. Об этом Трамп написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
«Я объявлю о полном и окончательном помиловании бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса, с которым, по словам многих уважаемых мною людей, обошлись очень жестоко и несправедливо», — заявил американский лидер.
Напомним, Хуан Орландо Эрнандес в 2024 году был приговорён к 45 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, приговор вынес нью-йоркский суд.
При этом Трамп позиционирует себя как истовый борец с наркотрафиком.
Так, после серии ударов по заподозренным в перевозке наркотических веществ судам у берегов Венесуэлы Трамп анонсировал начало наземной операции по борьбе с наркотиками из этой страны.
Ранее он назвал приемлемыми удары по Мексике ради прекращения наркотрафика в США.
Также Трамп назвал Колумбию наркопритоном и обвинил президента в бандитизме.