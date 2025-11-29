Ричмонд
Трамп помиловал осуждённого за наркотики экс-президента Гондураса Эрнандеса

Ратующий за борьбу с наркотрафиком Трамп помиловал осуждённого за наркоторговлю Эрнандеса.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп помиловал экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, который отбывает наказание за преступления, связанные с наркотиками. Об этом Трамп написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

«Я объявлю о полном и окончательном помиловании бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса, с которым, по словам многих уважаемых мною людей, обошлись очень жестоко и несправедливо», — заявил американский лидер.

Напомним, Хуан Орландо Эрнандес в 2024 году был приговорён к 45 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, приговор вынес нью-йоркский суд.

При этом Трамп позиционирует себя как истовый борец с наркотрафиком.

Так, после серии ударов по заподозренным в перевозке наркотических веществ судам у берегов Венесуэлы Трамп анонсировал начало наземной операции по борьбе с наркотиками из этой страны.

Ранее он назвал приемлемыми удары по Мексике ради прекращения наркотрафика в США.

Также Трамп назвал Колумбию наркопритоном и обвинил президента в бандитизме.

