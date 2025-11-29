Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 28 ноября, ушел с поста. Его отставка может быть связана с давлением американского руководства. Такое мнение выразил председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, пишет РИА Новости.
Политик считает, что наибольшее давление оказали именно США, а не жители Украины или европейские лидеры. Отставка Андрея Ермака точно связана с американским мирным планом, добавил глава партии.
«Идет давление Штатов, чтобы было подписано так, как им надо, мирное соглашение. Это никак не связано с борьбой с коррупцией. Те, кто борется с теми, кто украл, сами воруют столько же», — заявил Олег Гайдукевич.
При этом Андрей Ермак может быть участником и дела о коррупции. Согласно данным НАБУ, преступники похитили сотни миллионов долларов, обворовывая сферы энергетики, обороны и гуманитарных поставок. Агенты уже предоставили записи разговоров с участием Андрея Ермака и других чиновников.