Орбан оценил итоги переговоров с Путиным в Москве как успешные

«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Отправляясь 28 ноября в Москву, Орбан отмечал, что считает главной целью своего визита получение гарантий бесперебойного снабжения Венгрии российскими энергоносителями. «Нефть и газ поступают в Венгрию по трубопроводам из России, и эти поставки имеют ключевое значение для нашей энергетической безопасности», — пояснил премьер.
Сопровождавший его в поездке глава венгерского МИД Петер Сийярто, подводя итоги переговоров в Кремле, отметил, что поставленная цель была достигнута. По его словам, Путин заверил Орбана, что «Россия выполнит свои контрактные обязательства по поставкам как природного газа, так и нефти». «Согласованные объемы будут поступать в Венгрию в необходимые сроки», — сказал министр.
Венгрия по-прежнему получает большую часть нефти из России по трубопроводу «Дружба», а газа — по «Турецкому потоку». Перед поездкой в Москву Сийярто отмечал, что в 2025 году в Венгрию из РФ поступило 8,5 млн тонн нефти и более 7 млрд кубометров природного газа.