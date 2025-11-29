Орбан оценил итоги переговоров с Путиным в Москве как успешные

Сопровождавший его в поездке глава венгерского МИД Петер Сийярто, подводя итоги переговоров в Кремле, отметил, что поставленная цель была достигнута. По его словам, Путин заверил Орбана, что «Россия выполнит свои контрактные обязательства по поставкам как природного газа, так и нефти». «Согласованные объемы будут поступать в Венгрию в необходимые сроки», — сказал министр.