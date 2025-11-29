Конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала проверять деньги, которые США и другие западные страны отправляют Украине. Об этом она написала в социальной сети Х, комментируя отставку главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
Луна связала отставку Ермака с коррупцией.
«Ну вот, теперь вы видите, почему мы должны были проверять деньги, отправляемые Украине? Коррупция», — написала она.
Напомним, Владимир Зеленский в пятницу 28 ноября объявил, что руководитель его офиса Андрей Ермак подал в отставку.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что события в Киеве свидетельствуют о серьезном системном кризисе.
Военкор Александр Коц высказал мнение, что отставка Ермака стала попыткой Зеленского снять с себя ответственность и сохранить собственную должность под давлением западных партнеров.