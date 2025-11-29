Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессвумен Луна одним словом прокомментировала отставку Ермака

Луна после отставки Ермака призвала проверять отправляемые Украине деньги.

Источник: Комсомольская правда

Конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала проверять деньги, которые США и другие западные страны отправляют Украине. Об этом она написала в социальной сети Х, комментируя отставку главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Луна связала отставку Ермака с коррупцией.

«Ну вот, теперь вы видите, почему мы должны были проверять деньги, отправляемые Украине? Коррупция», — написала она.

Напомним, Владимир Зеленский в пятницу 28 ноября объявил, что руководитель его офиса Андрей Ермак подал в отставку.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что события в Киеве свидетельствуют о серьезном системном кризисе.

Как Владимир Зеленский пожертвовал главным другом, чтобы спасти себя, читайте здесь на KP.RU.

Военкор Александр Коц высказал мнение, что отставка Ермака стала попыткой Зеленского снять с себя ответственность и сохранить собственную должность под давлением западных партнеров.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше