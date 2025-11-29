Песков прокомментировал приезд Орбана в Москву: детали о переговорах с Путиным

Президент России Владимир Путин 28 ноября провел переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Политик прибыл в Москву утром того же дня. Саммит начался не сразу после приезда Виктора Орбана в Кремль. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
По словам представителя Кремля, ко встрече «тет-а-тет» нужно было подготовиться. Этим и занимался венгерский премьер по прибытию в Кремль.
«Орбан готовился просто к переговорам. Ему были обеспечены для этого все условия», — поделился Дмитрий Песков.
Встреча Владимира Путина с Виктором Орбаном продлилась четыре часа. На переговорах лидеры обсудили, в том числе, мирные переговоры России с Украиной. Виктор Орбан предложил организовать встречи лидеров по конфликту в Венгрии.