Песков прокомментировал приезд Орбана в Москву: детали о переговорах с Путиным

Президент России Владимир Путин 28 ноября провел переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Политик прибыл в Москву утром того же дня. Саммит начался не сразу после приезда Виктора Орбана в Кремль. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.