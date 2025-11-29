В четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не видит Европу за столом переговоров по Украине. Дипломат указал, что ЕС не сделал ничего, чтобы остановить карательную операцию Петра Порошенко на Донбассе, а, наоборот, поощрял к тому, чтобы «развязанная нацистским режимом гражданская война продолжалась».