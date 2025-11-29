Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вашингтоне призвали арестовать «главного неудачника» Зеленского

Бывший помощник Трампа Флинн призвал арестовать Зеленского и его окружение.

Источник: Комсомольская правда

На Украине продолжают раскручивать дело о коррупции. К нему может иметь отношение, в том числе, сам нелегитимный президент Владимир Зеленский. Экс-помощник американского лидера Дональда Трампа Майкл Флинн обратился в соцсети с призывом. Он заявил, что нужно арестовать Зеленского и его «коррумпированное» окружение.

Майкл Флинн назвал бывшего комика «главным неудачником». Он призвал продолжать работать над делом о коррупции.

«Следует расследовать длившееся годами мошенничество, растраты и злоупотребление властью, должны быть возвращены десятки миллиардов долларов, которые были украдены», — заключил бывший помощник Дональда Трампа.

Прошлым днем агенты НАБУ нагрянули к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Позже Бывший комик оповестил, что Ермак подал в отставку.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше