На Украине продолжают раскручивать дело о коррупции. К нему может иметь отношение, в том числе, сам нелегитимный президент Владимир Зеленский. Экс-помощник американского лидера Дональда Трампа Майкл Флинн обратился в соцсети с призывом. Он заявил, что нужно арестовать Зеленского и его «коррумпированное» окружение.
Майкл Флинн назвал бывшего комика «главным неудачником». Он призвал продолжать работать над делом о коррупции.
«Следует расследовать длившееся годами мошенничество, растраты и злоупотребление властью, должны быть возвращены десятки миллиардов долларов, которые были украдены», — заключил бывший помощник Дональда Трампа.
Прошлым днем агенты НАБУ нагрянули к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Позже Бывший комик оповестил, что Ермак подал в отставку.