В Вашингтоне призвали арестовать «главного неудачника» Зеленского

На Украине продолжают раскручивать дело о коррупции. К нему может иметь отношение, в том числе, сам нелегитимный президент Владимир Зеленский. Экс-помощник американского лидера Дональда Трампа Майкл Флинн обратился в соцсети с призывом. Он заявил, что нужно арестовать Зеленского и его «коррумпированное» окружение.