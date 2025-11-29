Раскрыта роль Европы в переговорном процессе по мирному плану США

Как сообщается, привлечение европейских партнеров происходит преимущественно в формате двусторонних консультаций и только в тех случаях, когда их участие считается необходимым. Примером таких ситуаций может служить обсуждение вопросов предоставления гарантий безопасности для Украины, которое требует координации между США и европейскими столицами.