Раскрыта роль Европы в переговорном процессе по мирному плану США



Согласно информации агентства Bloomberg, степень участия европейских государств в переговорном процессе по американскому мирному плану для Украины является ограниченной. Публикация издания указывает, что европейские страны не получают доступа к детальному обсуждению многих аспектов урегулирования.

Как сообщается, привлечение европейских партнеров происходит преимущественно в формате двусторонних консультаций и только в тех случаях, когда их участие считается необходимым. Примером таких ситуаций может служить обсуждение вопросов предоставления гарантий безопасности для Украины, которое требует координации между США и европейскими столицами.

Напомним, что Вашингтон представил план урегулирования, состоящий из 28 пунктов. Данный документ, как отмечается, вызвал негативную реакцию со стороны официального Киева и его европейских союзников, которые предприняли попытки внести в него существенные изменения.

Ранее стала известна судьба предстоящих переговоров США и Украины после увольнения Ермака.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.