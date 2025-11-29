Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: США приостановили выдачу виз гражданам Афганистана

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Власти США приняли решение о приостановке выдачи виз гражданам Афганистана. Об этом в X сообщил госсекретарь Марко Рубио.

Источник: Reuters

«Государственный департамент президента [США Дональда] Трампа приостановил выдачу виз всем лицам, путешествующим по афганским паспортам. Для Соединенных Штатов нет более важной задачи, чем защита нашей страны и народа», — указал он.

Ранее Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) временно прекратила рассмотрение прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища. Как заявил Трамп, его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища и остановит на неопределенный срок прием и размещение людей из стран третьего мира.

26 ноября мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии США около сквера имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет примерно 300 м. Нападавший и два гвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в США из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема союзников после вывода американских войск из страны.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше