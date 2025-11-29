США приостановили принятие решений по предоставлению убежища

Соединённые Штаты приостановили принятие решений по прошениям о предоставлении убежища. Такая информация содержится в заявлении главы USCIS Джозефа Эдлоу.
Сообщается, что решение принято после атаки на национальных гвардейцев, которая произошла неподалёку от Белого дома.
«Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановила принятие всех решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не обеспечим максимально возможную проверку и скрининг каждого иностранца. Безопасность американского народа всегда превыше всего», — сказано в документе.
Напомним, стрельба произошла неподалёку от Белого дома в среду 26 ноября, были ранены двое нацгвардейцев.
Позднее президент Трамп сообщил о смерти раненной в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии, а также о том, что медики продолжают бороться за жизнь второго пострадавшего при стрельбе нацгвардейца.
Выяснилось, что стрелял выходец из Афганистана, причём СМИ сообщают о его контактах с ЦРУ.
После этого Трамп потребовал жесткого наказания для стрелка, а также анонсировал массовые депортации мигрантов.