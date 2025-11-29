Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США приостановили принятие решений по предоставлению убежища

Вашингтон прекратил принятие решений о предоставлении убежища после стрельбы рядом с Белым домом.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты приостановили принятие решений по прошениям о предоставлении убежища. Такая информация содержится в заявлении главы USCIS Джозефа Эдлоу.

Сообщается, что решение принято после атаки на национальных гвардейцев, которая произошла неподалёку от Белого дома.

«Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановила принятие всех решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не обеспечим максимально возможную проверку и скрининг каждого иностранца. Безопасность американского народа всегда превыше всего», — сказано в документе.

Напомним, стрельба произошла неподалёку от Белого дома в среду 26 ноября, были ранены двое нацгвардейцев.

Позднее президент Трамп сообщил о смерти раненной в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии, а также о том, что медики продолжают бороться за жизнь второго пострадавшего при стрельбе нацгвардейца.

Выяснилось, что стрелял выходец из Афганистана, причём СМИ сообщают о его контактах с ЦРУ.

После этого Трамп потребовал жесткого наказания для стрелка, а также анонсировал массовые депортации мигрантов.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше