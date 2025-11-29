Песков объяснил задержку переговоров Путина и Орбана

Отвечая на вопрос ТАСС, был ли в это время у лидеров приватный разговор, Песков заявил: «Нет, они не общались тет-а-тет, Орбан просто готовился к переговорам». Таким образом, встреча с глазу на глаз перед основными переговорами не проводилась.