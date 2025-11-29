Ричмонд
Песков объяснил задержку переговоров Путина и Орбана

Переговоры Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле начались не сразу после его приезда. Причиной стала подготовка венгерского лидера к предстоящему разговору. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что для этого гостю были созданы все необходимые условия.

Источник: Life.ru

Отвечая на вопрос ТАСС, был ли в это время у лидеров приватный разговор, Песков заявил: «Нет, они не общались тет-а-тет, Орбан просто готовился к переговорам». Таким образом, встреча с глазу на глаз перед основными переговорами не проводилась.

Встреча с делегациями стартовала примерно через 35 минут после прибытия Орбана. Со стороны России в ней участвовали ключевые фигуры: министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и помощник президента Юрий Ушаков.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

