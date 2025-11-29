«Би-би-си» назвала встречу Орбана и Путина вызовом странам ЕС

Отмечается, что Орбан не раз критиковал инициативы ЕС по ограничению импорта российских энергоресурсов. Главной темой встречи в Москве, как предполагает издание, стало обсуждение поставок нефти и газа.
Евросоюз требует от Будапешта полностью отказаться от российских энергоносителей к 2027 году, однако аналитики считают, что Венгрия может использовать любые договорённости с Москвой для продавливания собственной линии и противостояния Брюсселю.
Ранее Виктор Орбан заявил, что переговоры в Кремле завершились успехом. Политик отметил, что его главная цель достигнута — Будапешт получил гарантии надёжного энергоснабжения от Москвы. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подтвердил, что российская сторона выполнит все контрактные обязательства.
