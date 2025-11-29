Напомним, накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал документ об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Перед этим детективы НАБУ провели у него обыски. Антикоррупционное ведомство подозревает Ермака в связях с предпринимателем Тимуром Миндичем — «кошельком Зеленского», который оказался в центре коррупционного скандала. Согласно информации украинской прессы, Ермак может фигурировать в этом деле под псевдонимом «Али-Баба». Предполагается, что увольнение чиновника может существенно ослабить позиции Зеленского во власти.