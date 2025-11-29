«Главного неудачника Зеленского и его коррумпированное ближайшее окружение необходимо арестовать. Нужно провести реальное расследование многолетних растрат, мошенничества и злоупотреблений, а десятки миллиардов украденных долларов должны быть возвращены», — написал Флинн в соцсети Х.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что у Владимира Зеленского отсутствует легитимность для заключения мирного соглашения. По словам российского политика, коррумпированное киевское правительство потерпит крах.
Напомним, накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал документ об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Перед этим детективы НАБУ провели у него обыски. Антикоррупционное ведомство подозревает Ермака в связях с предпринимателем Тимуром Миндичем — «кошельком Зеленского», который оказался в центре коррупционного скандала. Согласно информации украинской прессы, Ермак может фигурировать в этом деле под псевдонимом «Али-Баба». Предполагается, что увольнение чиновника может существенно ослабить позиции Зеленского во власти.
