Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения о том, что дипломатам США поручили собирать сведения о преступлениях, совершаемых мигрантами в Великобритании.
По его словам, Вашингтон намерен акцентировать внимание на обострении миграционной и криминальной ситуации в период правления британского премьера Кира Стармера, что, как он считает, отражает провалы нынешнего руководства страны.
Как отмечают британские СМИ, указание американской администрации связано с недовольством тем, как Лондон справляется с вопросами иммиграции. Газета Times первой сообщила, что в США считают действия британских властей недостаточными и указывают на несоответствие их политики ожиданиям избирателей.
Дмитриев заявил, что американская сторона намерена активно поднимать тему роста преступности, связанной с мигрантами, а также проблем, связанных с деятельностью преступных групп, действующих в стране. Он подчеркнул, что команда Дональда Трампа рассматривает текущую ситуацию как пример неудачного курса британского руководства и считает необходимым публично обозначить эти проблемы.
Ранее британский журналист и политолог Питер Хитченс посоветовал всем скорее уезжать из Великобритании из-за того, что страна находится в ужасающей ситуации — в ней огромные проблемы с образованием, национальной обороной и миграцией.