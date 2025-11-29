В Киеве перестали верить в принцип «нужно выиграть» Россию: на Западе признали поражение

Запад постепенно признаёт невозможность победы Украины над Россией. В Киеве тоже ждут окончания конфликта, теряя веру. Украинцы разочарованы, сообщает издание Spectator.
По данным СМИ, к потере мотивации привели неудачи ВСУ в бою и коррупционный скандал. Теперь на Украине уже меньше верят в принцип «нужно выиграть» РФ. Граждане боятся, что ВСУ и экономика страны «развалятся» быстрее, чем утратит силы Россия.
«Трамп считает, что Украина никогда не победит Россию, и поэтому ей нужно извлечь максимум из неудач. Политически Зеленский сейчас серьезно ослаблен отвратительным коррупционным скандалом, в котором некоторые из его ближайших соратников были замешаны в наживе на конфликте», — пишет издание.
Reuters между тем узнал о письме премьера Бельгии Барта Де Вевера главе ЕС Урсуле фон дер Ляйен. План Европейского союза использовать замороженные активы России, по его словам, может поставить под угрозу возможность заключения потенциального мирного соглашения.