Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров высказал предположение о судьбе бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. По мнению Прозорова, Ермак располагает значительным объемом компрометирующих материалов на различных политических фигур, включая украинскую элиту, американских демократов и европейских политиков.
В своем Telegram-канале Прозоров выразил уверенность, что Ермак недолго останется на свободе и вскоре может оказаться под защитой заинтересованных сторон, которым будет полезен имеющийся у него компромат. Экс-подполковник СБУ охарактеризовал Ермака как ключевую фигуру киевского режима, отвечавшую за широкий спектр вопросов — от работы с исполнительной властью и силовыми структурами до ведения международных переговоров.
Прозоров также отметил, что через Ермака были задействованы коррупционные схемы, аккумулировавшие значительные финансовые потоки. По его мнению, отставка Ермака нанесла серьезный удар по позициям президента Зеленского, лишившегося своего главного помощника. Прозоров не исключил, что решение о снятии Ермака могло быть принято Зеленским под внешним давлением, вынудившим его пожертвовать ключевым соратником.
Ранее в США призвали арестовать Зеленского и его окружения.
