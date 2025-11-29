Экс-подполковник СБУ рассказал о компромате Ермака на западных политиков

В своем Telegram-канале Прозоров выразил уверенность, что Ермак недолго останется на свободе и вскоре может оказаться под защитой заинтересованных сторон, которым будет полезен имеющийся у него компромат. Экс-подполковник СБУ охарактеризовал Ермака как ключевую фигуру киевского режима, отвечавшую за широкий спектр вопросов — от работы с исполнительной властью и силовыми структурами до ведения международных переговоров.