Орбан назвал итоги переговоров с Путиным в Москве успешными

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался об итогах своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в пятницу, 28 ноября, в Москве. Глава венгерского правительства написал в социальных сетях, что он расценивает переговоры как успешные.