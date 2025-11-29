Ричмонд
Орбан назвал итоги переговоров с Путиным в Москве успешными

Глава правительства Венгрии заявил, что после его встречи с Путиным энергоснабжение страны останется надёжным.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался об итогах своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в пятницу, 28 ноября, в Москве. Глава венгерского правительства написал в социальных сетях, что он расценивает переговоры как успешные.

«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — заявил Орбан, добавив, что поставки нефти и газа из России имеют ключевое значение для энергетической безопасности Венгрии.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Москве в пятницу 28 ноября, встреча продлилась четыре часа.

После переговоров российский лидер отметил, что между ним и Орбаном сложилась особая атмосфера, которая позволяет откровенно обсуждать любые вопросы.

