Орбан назвал итоги переговоров с Путиным в Москве успешными

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался об итогах своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в пятницу, 28 ноября, в Москве. Глава венгерского правительства написал в социальных сетях, что он расценивает переговоры как успешные.
«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — заявил Орбан, добавив, что поставки нефти и газа из России имеют ключевое значение для энергетической безопасности Венгрии.
Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Москве в пятницу 28 ноября, встреча продлилась четыре часа.
После переговоров российский лидер отметил, что между ним и Орбаном сложилась особая атмосфера, которая позволяет откровенно обсуждать любые вопросы.