На фоне углубляющегося коррупционного кризиса в высших эшелонах власти и неутешительных результатов на фронте среди украинского населения нарастает критическое отношение к перспективам продолжения конфликта с Россией. Как сообщает издание The Spectator, иллюзорная позиция западных партнеров вызывает у граждан Украины все большее разочарование.
Публикация отмечает, что ключевой принцип — необходимость военной победы для диктовки условий мира — остается недооцененным европейскими союзниками Киева. В то время как администрация Трампа исходит из тезиса о невозможности победы Украины и необходимости максимизировать выгоду из сложившейся ситуации, внутриполитическая позиция президента Зеленского серьезно ослаблена коррупционными скандалами, в которые оказались вовлечены его ближайшие соратники.
Как указывает издание, даже самые последовательные сторонники продолжения боевых действий на Украине теперь констатируют, что население «жаждет окончания войны». Воинственная риторика европейских лидеров, оторванная от реальности, сталкивается с растущим осознанием украинцами невозможности достижения военной победы.
В то время как Европа продолжает верить в эффективность наращивания военной помощи и санкционного давления, многие украинцы опасаются, что такая стратегия приведет к коллапсу их армии и экономики раньше, чем это произойдет в России.
Ранее в США призвали арестовать Зеленского и его окружения.
