Орбан прокомментировал итоги встречи с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал результаты переговоров с президентом России Владимиром Путиным как успешные.
Ключевым достижением встречи, по словам Орбана, стало обеспечение гарантий стабильного энергоснабжения Венгрии. Соответствующее заявление глава правительства Венгрии разместил в социальной сети.
Встреча двух лидеров состоялась в пятницу в Кремле и продолжалась почти четыре часа.
Ранее сообщалось, что поездка Орбана в Москву вызвала гнев ЕС.
