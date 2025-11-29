Белый дом создал доску позора СМИ, пойманных на ложных новостях

«Администрация Трампа привлекает к ответственности за фейковые новости, как никогда раньше», — написала она в X.
В появившемся на сайте Белого дома разделе указаны журналисты и публикации, из-за которых СМИ попали в перечень. Среди них газета The Washington Post, портал Axios и телеканал CNN.
