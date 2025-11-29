Ричмонд
Белый дом создал доску позора СМИ, пойманных на ложных новостях

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа создала на официальном сайте Белого дома виртуальную доску позора с перечислением СМИ, пойманных властями на публикации новостей, вводящих в заблуждение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Источник: AP 2024

«Администрация Трампа привлекает к ответственности за фейковые новости, как никогда раньше», — написала она в X.

В появившемся на сайте Белого дома разделе указаны журналисты и публикации, из-за которых СМИ попали в перечень. Среди них газета The Washington Post, портал Axios и телеканал CNN.

