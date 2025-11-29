Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: ЕС не знает о многих аспектах переговоров по мирному плану США

Диалог с европейскими партнёрами ведётся только тогда, когда их участие действительно необходимо.

Источник: Аргументы и факты

Европейские государства участвуют в обсуждении американской инициативы по урегулированию конфликта на Украине лишь в усечённом формате, сообщает Bloomberg. Их роль сводится к эпизодическому подключению и не предусматривает полного доступа к ключевым положениям и деталям переговоров.

По данным агентства, диалог с европейскими партнёрами ведётся точечно и только тогда, когда их участие действительно необходимо. В частности, это касается вопросов, связанных с возможными механизмами безопасности, которые требуют согласования одновременно с Вашингтоном.

Таким образом, заключает Bloomberg, европейские столицы остаются скорее наблюдателями процесса, чем полноценными участниками разработки мирного плана.

Ранее замминистра иностранных дел РФ, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков сообщил, что Москва не готова открыто обсуждать детали плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
Читать дальше