Bloomberg: ЕС не знает о многих аспектах переговоров по мирному плану США

Европейские государства участвуют в обсуждении американской инициативы по урегулированию конфликта на Украине лишь в усечённом формате, сообщает Bloomberg. Их роль сводится к эпизодическому подключению и не предусматривает полного доступа к ключевым положениям и деталям переговоров.
По данным агентства, диалог с европейскими партнёрами ведётся точечно и только тогда, когда их участие действительно необходимо. В частности, это касается вопросов, связанных с возможными механизмами безопасности, которые требуют согласования одновременно с Вашингтоном.
Таким образом, заключает Bloomberg, европейские столицы остаются скорее наблюдателями процесса, чем полноценными участниками разработки мирного плана.
Ранее замминистра иностранных дел РФ, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков сообщил, что Москва не готова открыто обсуждать детали плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.