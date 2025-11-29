Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ назвали отставку Ермака личным ударом для Зеленского

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского стало для последнего «огромным личным ударом» и может ослабить его авторитет, утверждает британский телеканал Sky News.

Источник: Reuters

«Потеря ближайшего помощника Владимира Зеленского является огромным личным ударом (для Зеленского — ред.)… и вполне может ослабить его авторитет», — говорится в сообщении телеканала.

Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.