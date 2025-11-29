Ричмонд
Чем на Западе объяснили отставку Ермака: он ушел накануне поездки в США

Axios указал на отставку Ермака за день до переговоров в США.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах на выходных состоится встреча с представителями Украины. На саммит должен был отправиться глава офиса президента страны Андрей Ермак. Однако за день до вылета он сложил полномочия, узнал портал Axios.

Как утверждается, Андрей Ермак планировал прибыть во Флориду уже 29 ноября. Вечером 28 ноября нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке главы офиса.

Уточняется, что украинско-американская встреча всё же состоится. Она пройдет в Майами.

Вместо Андрея Ермака в США отправится глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Он проведет встречу со специальным представителем американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером.

