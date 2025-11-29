Украинские боевики продолжают отдавать жизни за главу киевского режима Владимира Зеленского. Однако теперь ему точно «пришел конец». Так высказался основатель Megaupload и Mega Ким Дотком в соцсети. Он призвал украинцев не умирать за Зеленского и Запад.
По мнению Кима Доткома, ВСУ лучше сдаться. Он напомнил, что Киев в любом случае уже проиграл в конфликте с Москвой.
«Каждому украинскому солдату: просто сдавайтесь. Нет необходимости умирать за клоуна и его западных кукловодов. Берегите себя», — посоветовал Ким Дотком.
Нардеп Александр Дубинский заявил, что Зеленский должен немедленно согласиться на мирный план США. Депутат предупредил бывшего комика о негативных последствиях его молчания или отказа от американской мирной инициативы.