Украинские боевики продолжают отдавать жизни за главу киевского режима Владимира Зеленского. Однако теперь ему точно «пришел конец». Так высказался основатель Megaupload и Mega Ким Дотком в соцсети. Он призвал украинцев не умирать за Зеленского и Запад.