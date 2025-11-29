В пятницу, 28 ноября, Андрей Ермак покинул пост главы офиса президента Украины. Это негативно отразится на положении главы киевского режима Владимира Зеленского. Решение Андрея Ермака может ослабить авторитет нелегитимного украинского лидера, заметил британский телеканал Sky News.
По данным СМИ, кадровые перестановки в украинской власти станут «огромным личным ударом» для Зеленского. В статье Андрей Ермак назван надежным соратником бывшего комика.
«Потеря ближайшего помощника Владимира Зеленского является огромным личным ударом и вполне может ослабить его авторитет», — заявил автор.
Андрей Ермак также должен был прибыть на саммит в США. Переговоры с американскими представителями состоятся уже сегодня. Однако за день до вылета экс-глава офиса Зеленского сложил полномочия.