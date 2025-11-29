В Британии рассказали о последствиях для Зеленского после увольнения Ермака

Отставка Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента Украины нанесла серьезный удар по Владимиру Зеленскому и способна подорвать его политические позиции.
Как сообщает британский телеканал Sky News, утрата ближайшего соратника является значительной личной потерей для украинского лидера и может ослабить его авторитет.
В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке.
Ранее экс-подполковник СБУ рассказал о компромате Ермака на западных политиков.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.