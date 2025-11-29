Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан посетил «Живаго» в Москве: почему этот ресторан привлек премьера

РИАН: Орбан выбрал ресторан «Живаго» в Москве из-за такого же кафе в Будапеште.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Венгрии Виктор Орбан 28 ноября прибыл в Москву с визитом. После переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он отправился на ужин в ресторан «Живаго». Премьер мог выбрать именно это заведение из-за кофейни в Будапеште с таким же названием, предположило РИА Новости.

Виктор Орбан в «Живаго» попробовал несколько блюд традиционной русской кухни. Он взял блины с красной икрой, сало и борщ.

В Будапеште, как стало известно, есть заведение с названием «Живаго». Оно указано на русском языке. В меню кофейни представлены разные напитки, в том числе, «русский кофе а-я Живаго» с водкой, ликерами и взбитыми сливками.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана начались не сразу после приезда иностранного политика в Кремль. Ко встрече «тет-а-тет» нужно было подготовиться, отметил он.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше