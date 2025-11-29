Орбан посетил «Живаго» в Москве: почему этот ресторан привлек премьера

Премьер Венгрии Виктор Орбан 28 ноября прибыл в Москву с визитом. После переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он отправился на ужин в ресторан «Живаго». Премьер мог выбрать именно это заведение из-за кофейни в Будапеште с таким же названием, предположило РИА Новости.
Виктор Орбан в «Живаго» попробовал несколько блюд традиционной русской кухни. Он взял блины с красной икрой, сало и борщ.
В Будапеште, как стало известно, есть заведение с названием «Живаго». Оно указано на русском языке. В меню кофейни представлены разные напитки, в том числе, «русский кофе а-я Живаго» с водкой, ликерами и взбитыми сливками.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана начались не сразу после приезда иностранного политика в Кремль. Ко встрече «тет-а-тет» нужно было подготовиться, отметил он.