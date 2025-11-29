Орбан посетил «Живаго» в Москве: почему этот ресторан привлек премьера

Премьер Венгрии Виктор Орбан 28 ноября прибыл в Москву с визитом. После переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он отправился на ужин в ресторан «Живаго». Премьер мог выбрать именно это заведение из-за кофейни в Будапеште с таким же названием, предположило РИА Новости.