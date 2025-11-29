Российский город подвергся массированной атаке БПЛА, локализовано восемь возгораний

В ночное время Таганрог подвергся масштабной атаке, в результате которой возникло несколько очагов возгорания. Как сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале, все пожары были оперативно локализованы, пострадавших в результате инцидента нет.
По данным мэра, в городе зафиксированы обломки беспилотных летательных аппаратов в трех различных местах. В настоящее время эти территории оцеплены, а специалисты проводят работы по обезвреживанию опасных элементов и обеспечению безопасности местных жителей.
В Таганроге продолжает действовать режим воздушной опасности, объявленный ранее.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила семь БПЛА над российскими регионами.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.