Российский город подвергся массированной атаке БПЛА, локализовано восемь возгораний

В ночное время Таганрог подвергся масштабной атаке, в результате которой возникло несколько очагов возгорания.

В ночное время Таганрог подвергся масштабной атаке, в результате которой возникло несколько очагов возгорания. Как сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале, все пожары были оперативно локализованы, пострадавших в результате инцидента нет.

По данным мэра, в городе зафиксированы обломки беспилотных летательных аппаратов в трех различных местах. В настоящее время эти территории оцеплены, а специалисты проводят работы по обезвреживанию опасных элементов и обеспечению безопасности местных жителей.

В Таганроге продолжает действовать режим воздушной опасности, объявленный ранее.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила семь БПЛА над российскими регионами.

