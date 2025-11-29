Олейник: Ермака могут посадить в колонию для чиновников, где шьют тапочки

Бывший глава офиса президента Андрей Ермак может отправиться в специализированную исправительно-трудовую колонию, где будет шить тапочки или рукавицы. Об этом aif.ru рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Он объяснил, что когда материалы по разгоревшемуся на украине коррупционному скандалу будут переданы в суд, то у Ермака есть все шансы получить серьезный срок.
«Если он будет признан виновным и осужден с наказанием в виде лишения свободы, то эта статья предусматривает длительные сроки. На Украине, как в каждом государстве, есть специализированные исправительно-трудовые колонии и для такой категорией заключенных. Там, как правило, отбывают наказание судьи, работники правоохранительных органов, прокуроры и такого уровня государственные служащие. Вот там будут шить тапочки или рукавицы. Заниматься тем, что делают в каждой колонии», — отметил Олейник.
При этом экс-нардеп уточнил, что Ермак может не дожить до суда, поскольку обладает информацией не только о Зеленском, но и о зарубежных партнерах.