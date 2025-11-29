Ричмонд
Ермак заявил, что отправится служить в ВСУ

Ермак заявил, что после отставки собирается отправиться в зону боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Ушедший в отставку глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о дальнейших планах. Он заявил о намерении служить в ВСУ. Так политик высказался в беседе с The New York Post.

Андрей Ермак в интервью назвал себя «порядочным и честным» человеком. По его мнению, он верой и правдой служил Украине. Экс-глава офиса президента также добавил, что не хочет «создавать проблемы» для главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Я иду на передовую и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — заключил Андрей Ермак.

Об отставке экс-главы офиса рассказал Зеленский в видеообращении. Он заявил, что Андрей Ермак сам пожелал оставить пост. Всё произошло после обысков в его квартире агентами НАБУ.