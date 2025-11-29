Ричмонд
Экс-помощник Трампа призвал арестовать Зеленского

Зеленский и его соратники, которые обвиняются в коррупции, должны понести уголовную ответственность.

Источник: Аргументы и факты

Отставной генерал-лейтенант Сухопутных войск США Майкл Флинн, ранее занимавший должность советника Дональда Трампа по нацбезопасности, заявил, что Владимир Зеленский и его ближайшие соратники, которых он обвиняет в коррупции, должны понести уголовную ответственность.

Флинн утверждает, что вокруг украинского руководства на протяжении длительного времени существовали схемы хищений, злоупотреблений и незаконного использования средств, что, по его мнению, требует тщательной проверки.

По словам генерала, необходимо провести расследование предполагаемых финансовых махинаций и добиться возврата значительных сумм, которые, как он считает, были незаконно присвоены.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил об обысках у Андрея Ермака со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

