Отставной генерал-лейтенант Сухопутных войск США Майкл Флинн, ранее занимавший должность советника Дональда Трампа по нацбезопасности, заявил, что Владимир Зеленский и его ближайшие соратники, которых он обвиняет в коррупции, должны понести уголовную ответственность.
Флинн утверждает, что вокруг украинского руководства на протяжении длительного времени существовали схемы хищений, злоупотреблений и незаконного использования средств, что, по его мнению, требует тщательной проверки.
По словам генерала, необходимо провести расследование предполагаемых финансовых махинаций и добиться возврата значительных сумм, которые, как он считает, были незаконно присвоены.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил об обысках у Андрея Ермака со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).