Вассерман связал слова Бербок о повороте РФ на 360 градусов с плохой учебой

Напомним, Бербок ранее призвала президента России Владимира Путина «развернуться на 360 градусов» в отношении конфликта на Украине. По ее словам, только после этого Украина будет в безопасности.
Пользователи Сети и крупные мировые СМИ тут же высмеяли ее за эту ошибку, напомнив, что разворот на 360 градусов возвращает в исходную позицию. Вероятно, она подразумевала разворот на 180 градусов.
Вассерман, комментируя эту ситуацию, отметил, что это могла быть оговорка или последствие неполного освоения школьной программы.
«Я думаю, это ошибка или случайная оговорка. Хотя, может, она в школе училась гораздо хуже, чем следует учиться. Хуже, чем рядовой гражданин», — отметил политик.
Ранее Вассерман отметил, что образование не спасет главу евродипломатии Каллас, поскольку она сознательно несет ахинею о РФ.
Таким образом он прокомментировал слова Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран.