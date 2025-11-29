Ричмонд
Бывший глава Офиса президента Украины Ермак отправится на фронт

Американское издание New York Post распространило информацию о получении сообщения от бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, в котором тот заявил о намерении отправиться на фронт.

Согласно публикации, спустя несколько часов после объявления об отставке Ермак написал, что готов к любым репрессиям и не желает создавать проблемы президенту Зеленскому.

В сообщении, как утверждает газета, экс-чиновник выразил возмущение в связи с тем, что его, по его словам, оскорбляли, а его достоинство не было защищено теми, кто знает правду. При этом Ермак не уточнил конкретные сроки и способ реализации своего намерения отправиться в зону боевых действий. Также сообщается, что он больше не намерен отвечать на телефонные звонки.

Ранее в Британии рассказали о последствиях для Зеленского после увольнения Ермака.

