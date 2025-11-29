Ричмонд
Бойцов ВВО обучили правилам безопасной службы

В соединениях и воинских частях ВВО прошли комплексные занятия по доведению требований безопасности перед началом нового периода обучения.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Личный состав изучил правила безопасного выполнения задач боевой подготовки, несения боевого дежурства и работы в парках боевых машин. Военнослужащим напомнили порядок обращения с оружием, боеприпасами, боевой техникой, электрическими приборами, химическими веществами, а также требования, действующие при стрельбе и вождении на полигонах.

Отдельный блок занятий был посвящён пожарной безопасности. Специалисты профильной службы провели инструктажи о причинах возгораний, правильных действиях при чрезвычайных ситуациях и первичных мерах реагирования.

Кроме того, военнослужащие получили разъяснения о правилах пожарной безопасности в быту, на рабочих местах и в парках боевых машин, а также о недопустимости курения в неположенных местах.