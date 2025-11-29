Бойцов ВВО обучили правилам безопасной службы

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Личный состав изучил правила безопасного выполнения задач боевой подготовки, несения боевого дежурства и работы в парках боевых машин. Военнослужащим напомнили порядок обращения с оружием, боеприпасами, боевой техникой, электрическими приборами, химическими веществами, а также требования, действующие при стрельбе и вождении на полигонах.
Отдельный блок занятий был посвящён пожарной безопасности. Специалисты профильной службы провели инструктажи о причинах возгораний, правильных действиях при чрезвычайных ситуациях и первичных мерах реагирования.
Кроме того, военнослужащие получили разъяснения о правилах пожарной безопасности в быту, на рабочих местах и в парках боевых машин, а также о недопустимости курения в неположенных местах.